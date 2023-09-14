Удодова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдодова Варвара Ивановна

Удодова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1858

Муж: Удодов Степан Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Удодов Иван Степанович

Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Удодов Василий Степанович

Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close