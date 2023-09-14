Удодова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1858
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Удодов Василий Степанович
Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно