Борщевский Павел Саввинович
Место рождения
Дата рождения02.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1888
Бракосочетание
11.03.1906
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Воронкова Александра Павловна
Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
28.08.1914
Сын: Борщевский Иван
Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно