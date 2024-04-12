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Борщевский Павел Саввинович

Место рождения

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

02.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1888

Отец: Борщевский Савва Иевлеевич

Мать: Борщевская Анна Макаровна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Бракосочетание
11.03.1906

Жена: Борщевская Мария Александровна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Воронкова Александра Павловна

Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Борщевский Иван

Мать ребёнка: Борщевская Мария Александровна

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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