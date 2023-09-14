Борщевская (Бакалова) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщевская (Бакалова) Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бакалов Макар Иванович

Мать: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Бракосочетание
04.11.1874

Муж: Борщевский Савва Иевлеевич

Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Настасья Саввивовна

Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: София Саввивовна

Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Саввивовна

Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич

Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Борщевский Павел Саввинович

Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Саввивовна

Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич

Смерть
Неизвестно
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