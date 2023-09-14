Борщевская (Бакалова) Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
04.11.1874
Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Настасья Саввивовна
Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: София Саввивовна
Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Саввивовна
Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич
Рождение ребёнка
02.11.1888
Сын: Борщевский Павел Саввинович
Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Саввивовна
Отец ребёнка: Борщевский Савва Иевлеевич
Смерть
Неизвестно