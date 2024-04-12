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Борщевский Савва Иевлеевич

Место рождения

Фощеватый, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Борщевский Иевлей Яковлевич

Мать: Борщевская Анна Григорьевна

Фощеватый, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
04.11.1874

Жена: Борщевская Анна Макаровна

Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Настасья Саввивовна

Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: София Саввивовна

Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Саввивовна

Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна

Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Борщевский Павел Саввинович

Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Саввивовна

Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна

Смерть
Неизвестно
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