Борщевский Савва Иевлеевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
04.11.1874
Лепси, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Настасья Саввивовна
Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: София Саввивовна
Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Саввивовна
Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна
Рождение ребёнка
02.11.1888
Сын: Борщевский Павел Саввинович
Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Саввивовна
Мать ребёнка: Борщевская Анна Макаровна
Смерть
Неизвестно