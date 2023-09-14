Борщевская Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: ?? Григорий
Мать: ??
Рождение ребёнка
1859
Сын: Борщевский Савва Иевлеевич
Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич
Фощеватый, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Борщевский Григорий
Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич
Смерть
Неизвестно