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Борщевская Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: ?? Григорий

Мать: ??

Рождение ребёнка
1859

Сын: Борщевский Савва Иевлеевич

Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич

Фощеватый, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Борщевский Григорий

Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Борщевский Иевлей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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