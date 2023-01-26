Лепси
Алакольский район, Жетысуская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
148Лепеинск, уездный городВсех дворов: 434. 371. Других сословий: 2748.
16413. Лепсинская ст., ст. пр.Аулов: 555. Кибиток: — . Всех дворов: 7. 3172. Других сословий: 238.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Лепсинск
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село ЛепсинскЛепсі а.333467100