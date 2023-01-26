село Лепси, село Лепси, Алакольский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Лепси

Алакольский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Казахстана

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Сергиопольский уезд
148Лепеинск, уездный городВсех дворов: 434. 371. Других сословий: 2748.
Семиреченская область, Сергиопольский уезд, Лепсинская станица
16413. Лепсинская ст., ст. пр.Аулов: 555. Кибиток: — . Всех дворов: 7. 3172. Других сословий: 238.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Семиреченская область, Лепсинское уездное управление
город Лепсинск

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, Алакольский район, Лепсинский сельский округ
село ЛепсинскЛепсі а.333467100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close