Бакалов Макар Иванович
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения24.06.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1838
Отец: Бакалов Иван Прокофьевич
Мать: Бакалова Ксения
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Борщевская Анна Макаровна
Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бакалов Парферий Макарович
Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Смерть
Неизвестно