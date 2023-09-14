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Бакалов Макар Иванович

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

24.06.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1838

Отец: Бакалов Иван Прокофьевич

Мать: Бакалова Ксения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Борщевская Анна Макаровна

Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бакалов Петр Макарович

Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бакалов Парферий Макарович

Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бакалов Федор Макарович

Мать ребёнка: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Смерть
Неизвестно
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