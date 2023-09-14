Бакалов Петр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бакалов Понтелимон Петрович
Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно