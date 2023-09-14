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Бакалов Петр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бакалов Макар Иванович

Мать: Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бакалов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бакалов Понтелимон Петрович

Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Бакалова Наталья Ефимовна

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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