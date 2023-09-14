Бакалова Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалова Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бакалов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бакалов Петр Макарович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бакалов Понтелимон Петрович

Отец ребёнка: Бакалов Петр Макарович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бакалов Петр Макарович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Петр Макарович

Смерть
Неизвестно
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