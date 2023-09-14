Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Борщевская Анна Макаровна

Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бакалов Петр Макарович

Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бакалов Парферий Макарович

Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бакалов Федор Макарович

Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович

Смерть
Неизвестно
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