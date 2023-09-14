Бакалова Александра Алексеевна (Антоновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Борщевская Анна Макаровна
Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бакалов Парферий Макарович
Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бакалов Макар Иванович
Смерть
Неизвестно