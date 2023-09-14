Бакалова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
24.06.1838

Сын: Бакалов Макар Иванович

Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Смерть
Неизвестно
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