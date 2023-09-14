Бакалова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
24.06.1838
Отец ребёнка: Бакалов Иван Прокофьевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Смерть
Неизвестно