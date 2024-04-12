Бакалов Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бакалов Пракофий Петрович
Мать: Бакалова ??
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бакалова Ксения
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Бакалова Ксения
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
24.06.1838
Мать ребёнка: Бакалова Ксения
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Смерть
1846