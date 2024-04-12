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Бакалов Иван Прокофьевич

Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бакалов Пракофий Петрович

Мать: Бакалова ??

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бакалова Ксения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Бакалова Ксения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
24.06.1838

Сын: Бакалов Макар Иванович

Мать ребёнка: Бакалова Ксения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Смерть
1846
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