Бакалова ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бакалов Никита Прокофьевич
Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бакалов Трофим Прокофьевич
Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область