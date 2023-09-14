Бакалова ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалова ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бакалов Никита Прокофьевич

Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бакалов Трофим Прокофьевич

Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бакалов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Бакалов Пракофий Петрович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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