Бакалов Никита Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1794
Отец: Бакалов Пракофий Петрович
Мать: Бакалова ??
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдакия Никитична
Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Христина Никитична
Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакалова Марина Климовна
Смерть
Неизвестно
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости