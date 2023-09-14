Бакалов Никита Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалов Никита Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Бакалов Пракофий Петрович

Мать: Бакалова ??

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдакия Никитична

Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Никитична

Мать ребёнка: Бакалова Марина Климовна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Марина Климовна

Смерть
Неизвестно
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
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