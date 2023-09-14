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Бакалова Марина Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдакия Никитична

Отец ребёнка: Бакалов Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Бакалов Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Никитична

Отец ребёнка: Бакалов Никита Прокофьевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Никита Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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