Бакалов Пракофий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакалов Пракофий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бакалов Петр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бакалов Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: Бакалова ??

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бакалов Трофим Прокофьевич

Мать ребёнка: Бакалова ??

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бакалов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Бакалова ??

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1836
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