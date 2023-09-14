Бакалов Пракофий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Бакалов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бакалов Никита Прокофьевич
Мать ребёнка: Бакалова ??
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бакалов Трофим Прокофьевич
Мать ребёнка: Бакалова ??
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Бакалова ??
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1836