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Бакалов Трофим Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бакалов Пракофий Петрович

Мать: Бакалова ??

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Бакалова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бакалов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Бакалова Наталья Борисовна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Наталья Борисовна

Смерть
1837
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
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