Бакалов Трофим Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бакалов Пракофий Петрович
Мать: Бакалова ??
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Бакалова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бакалов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Бакалова Наталья Борисовна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости