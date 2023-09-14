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Бакалов Василий Трофимович

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бакалов Трофим Прокофьевич

Мать: Бакалова Наталья Борисовна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.02.1845

Сын: Бакалов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.05.1850

Сын: Бакалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакалова Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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