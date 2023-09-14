Бакалов Василий Трофимович
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.02.1845
Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.05.1850
Мать ребёнка: Бакалова Прасковья Гавриловна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно