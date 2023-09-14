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Бакалова Прасковья Гавриловна

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.02.1845

Сын: Бакалов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.05.1850

Сын: Бакалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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