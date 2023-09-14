Бакалова Прасковья Гавриловна
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.02.1845
Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
07.05.1850
Отец ребёнка: Бакалов Василий Трофимович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно