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Бакалова Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Бакалов Трофим Прокофьевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бакалов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Бакалов Трофим Прокофьевич

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Трофим Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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