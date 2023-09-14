Бакалова Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Бакалов Трофим Прокофьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бакалов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Бакалов Трофим Прокофьевич
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно