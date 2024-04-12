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Воронков Михаил Демьянович

Место рождения

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

02.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1887

Отец: Воронков Демьян Матвеевич

Мать: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Бракосочетание
31.10.1905

Жена: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Воронков Никандро

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Сын: Воронков Максим Михайлович

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Рахманова Анна

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Федора Михайловна

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Александра Михайловна

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епишкина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Казахстан
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