Воронков Михаил Демьянович
Место рождения
Дата рождения02.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1887
Бракосочетание
31.10.1905
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Воронков Никандро
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.02.1909
Сын: Воронков Максим Михайлович
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Рахманова Анна
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Федора Михайловна
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Александра Михайловна
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епишкина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Казахстан