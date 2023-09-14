Воронкова (Дорошенкова) Марфа Максимовна 2-й
Место рожденияХантын-су Казахстан
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Хантын-су Казахстан
Бракосочетание
23.01.1878
Рождение ребёнка
21.09.1878
Дочь: Курбатова Софья Димьяновна
Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Воронков Василий Демьянович
Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
02.07.1887
Сын: Воронков Михаил Демьянович
Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич
Смерть
Неизвестно