Воронкова (Дорошенкова) Марфа Максимовна 2-й — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Дорошенкова) Марфа Максимовна 2-й

Место рождения

Хантын-су Казахстан

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Мать: Дорошенкова Евдакия Осиповна

Хантын-су Казахстан
Бракосочетание
23.01.1878

Муж: Воронков Демьян Матвеевич

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
21.09.1878

Дочь: Курбатова Софья Димьяновна

Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич

Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Воронков Василий Демьянович

Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
02.07.1887

Сын: Воронков Михаил Демьянович

Отец ребёнка: Воронков Демьян Матвеевич

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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