Дорошенкова (2-я жена) Евдакия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенкова (2-я жена) Евдакия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Хантын-су Казахстан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мария Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Дорошенков Семен Максимович-2й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дарья Максимовна (2-й)

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марина Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Максимовна 2-й

Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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