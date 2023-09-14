Дорошенкова (2-я жена) Евдакия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Воронкова Марфа Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
Хантын-су Казахстан
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мария Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дорошенков Семен Максимович-2й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагея Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дарья Максимовна (2-й)
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марина Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Максимовна 2-й
Отец ребёнка: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно