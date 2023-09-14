Дорошенков Максим (2-й) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Место рождения

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния

Дата рождения

13.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1837

Отец: Дорошенков Константин Павлович

Мать: Дорошенкова Татьяна Васильевна

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

Хантын-су Казахстан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мария Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Дорошенков Семен Максимович-2й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дарья Максимовна (2-й)

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марина Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Максимовна 2-й

Мать ребёнка: Дорошенкова Евдакия Осиповна

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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