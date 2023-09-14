Дорошенкова (??) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенкова (??) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1835

Сын: Дорошенков Максим Константинович

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1837

Сын: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенков Константин Павлович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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