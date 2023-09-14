Дорошенкова (??) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1835
Сын: Дорошенков Максим Константинович
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1837
Сын: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Дорошенков Константин Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно