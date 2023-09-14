Дорошенков Максим Константинович
Место рождениях. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Дата рождения28.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1835
х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дорошенков Митрофан Максимович
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дорошенков Георгий Максимович
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варя Максимовна
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дорошенков Тихон Максимович
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дорошенков Егор Максимович
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенков Аким Максимович
Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно