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Дорошенков Максим Константинович

Место рождения

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния

Дата рождения

28.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1835

Отец: Дорошенков Константин Павлович

Мать: Дорошенкова Татьяна Васильевна

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дорошенков Митрофан Максимович

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дорошенков Георгий Максимович

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варя Максимовна

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дорошенков Тихон Максимович

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дорошенков Егор Максимович

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенков Аким Максимович

Мать ребёнка: Дорошенкова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенкова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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