Дорошенков Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Дорошенков Павел Матвеевич
Мать: ??
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1835
Сын: Дорошенков Максим Константинович
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1837
Сын: Дорошенков Максим (2-й) Константинович
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Смерть
1874