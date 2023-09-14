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Дорошенков Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дорошенков Павел Матвеевич

Мать: ??

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1835

Сын: Дорошенков Максим Константинович

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1837

Сын: Дорошенков Максим (2-й) Константинович

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

х. Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Васильевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенкова Татьяна Васильевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Смерть
1874
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