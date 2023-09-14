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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дорошенков Гаврила Павлович

Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дорошенков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дорошенков Константин Павлович

Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенков Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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