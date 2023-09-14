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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дорошенков Гаврила Павлович
Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дорошенков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дорошенков Константин Павлович
Отец ребёнка: Дорошенков Павел Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно