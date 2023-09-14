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Дорошенков Павел Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дорошенков Матвей

Мать: ??

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дорошенков Гаврила Павлович

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дорошенков Григорий Павлович

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дорошенков Константин Павлович

Мать ребёнка: ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??

Смерть
1822
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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