Дорошенков Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1822
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Дорошенков Матвей
Мать: ??
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дорошенков Гаврила Павлович
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дорошенков Григорий Павлович
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дорошенков Константин Павлович
Мать ребёнка: ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??
Смерть
1822
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область