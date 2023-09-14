Дорошенков Гаврила Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенков Гаврила Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Дорошенков Павел Матвеевич

Мать: ??

Смерть
1817
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