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Дорошенков Гаврила Павлович
Дорошенков Гаврила Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Дорошенков Павел Матвеевич
1758 г.р.
Мать
??
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Дорошенков Павел Матвеевич
Мать:
??
Смерть
1817
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