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Дорошенков Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дорошенков Павел Матвеевич

Мать: ??

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дорошенков Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дорошенков Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: 2-я Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдакия Григорьевна

Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

Смерть
Неизвестно
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