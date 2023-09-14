Дорошенков Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дорошенков Павел Матвеевич
Мать: ??
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дорошенков Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дорошенков Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: 2-я Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдакия Григорьевна
Мать ребёнка: Дорошенкова Татьяна Еромеевна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно