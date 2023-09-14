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Дорошенков Тимофей Григорьевич

Место рождения

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дорошенков Григорий Павлович

Мать: Дорошенкова Татьяна Еромеевна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дорошенков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дорошенков Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дорошенков Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенкова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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