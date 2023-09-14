Дорошенков Тимофей Григорьевич
Место рожденияхутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Дорошенков Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дорошенков Макар Тимофеевич
Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дорошенков Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Дорошенкова Мария Павловна
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно