Дорошенкова (Дорошенкова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенкова (Дорошенкова) Мария Павловна

Дорошенкова (Дорошенкова) Мария Павловна

Место рождения

Дьяченково, Воронежская Область, Россия

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дорошенков Павел Григорьевич

Мать: Мелания

Дьяченково, Воронежская Область, Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Дорошенков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дорошенков Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дорошенков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенков Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close