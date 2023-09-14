Дорошенкова (Дорошенкова) Мария Павловна
Место рожденияДьяченково, Воронежская Область, Россия
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Дорошенков Павел Григорьевич
Мать: Мелания
Дьяченково, Воронежская Область, Россия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Дорошенков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дорошенков Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дорошенков Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Дорошенков Тимофей Григорьевич
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно