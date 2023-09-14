Дорошенкова Татьяна Еромеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дорошенков Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дорошенков Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: 2-я Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдакия Григорьевна
Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно