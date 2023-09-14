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Дорошенкова Татьяна Еромеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дорошенков Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дорошенков Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: 2-я Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдакия Григорьевна

Отец ребёнка: Дорошенков Григорий Павлович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенков Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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