Дорошенкова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенкова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: ?? Иван

Мать: ??

Рождение ребёнка
1855

Сын: Дорошенков Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дорошенков Георгий Максимович

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варя Максимовна

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дорошенков Тихон Максимович

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дорошенков Егор Максимович

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенков Аким Максимович

Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенков Максим Константинович

Смерть
Неизвестно
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