Дорошенкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дорошенков Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дорошенков Георгий Максимович
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варя Максимовна
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дорошенков Тихон Максимович
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
хутор Малых Сагунов Острогожский уезд, Сагуновская волост, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дорошенков Егор Максимович
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенков Аким Максимович
Отец ребёнка: Дорошенков Максим Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно