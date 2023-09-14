Воронков Василий Димьянович
Место рожденияКазахстан с.Колпаковка
Дата рождения31.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1883
Отец: Воронков Димьян
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кравцова Федора
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бондарева Ульяна
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1916
Сын: Воронков Федор
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Воронков Яков
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1919
Сын: Воронков Иван
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воронков Павел
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воронков Дмитрий
Мать ребёнка: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронкова Христина
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно