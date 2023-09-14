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Воронков Василий Димьянович

Место рождения

Казахстан с.Колпаковка

Дата рождения

31.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1883

Отец: Воронков Димьян

Мать: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кравцова Федора

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бондарева Ульяна

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1916

Сын: Воронков Федор

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Воронков Яков

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Воронков Иван

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928

Сын: Воронков Павел

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928

Сын: Воронков Дмитрий

Мать ребёнка: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Христина

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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