Воронкова (Крухмалева) Христинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Крухмалева) Христинья Дмитриевна

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Место рождения

Казахстан с.Колпаковка

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Бондарева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кравцова Федора

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Коржова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1913

Сын: Воронков Федор

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Воронков Яков

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Воронков Иван

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928

Сын: Воронков Павел

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928

Сын: Воронков Дмитрий

Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Василий Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Около 1973
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