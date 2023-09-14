Воронкова (Крухмалева) Христинья Дмитриевна
Место рожденияКазахстан с.Колпаковка
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Бондарева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кравцова Федора
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Коржова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1913
Сын: Воронков Федор
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Воронков Яков
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1919
Сын: Воронков Иван
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воронков Павел
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воронков Дмитрий
Отец ребёнка: Воронков Василий Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Около 1973