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Воронков Димьян

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Воронков Матвей Трифонович

Мать: Воронкова Васса

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
23.01.1878

Жена: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
21.09.1878

Дочь: Курбатова Софья Димьяновна

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Воронков Василий Димьянович

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
02.07.1887

Сын: Воронков Михаил

Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
Казахстан с.Колпаковка
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