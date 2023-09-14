Воронков Димьян
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: Воронков Матвей Трифонович
Мать: Воронкова Васса
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
23.01.1878
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
21.09.1878
Дочь: Курбатова Софья Димьяновна
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Воронков Василий Димьянович
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
02.07.1887
Сын: Воронков Михаил
Мать ребёнка: Воронкова Марфа Максимовна 2-й
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
Казахстан с.Колпаковка