Воронков Матвей Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Воронков Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Воронков Димьян
Мать ребёнка: Воронкова Васса
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1871
Сын: Воронков Федос
Мать ребёнка: Воронкова Васса
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Агапия
Мать ребёнка: Воронкова Васса
Смерть
Неизвестно