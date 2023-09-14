Воронков Матвей Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронков Матвей Трифонович

Воронков Матвей Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Воронков Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Воронков Димьян

Мать ребёнка: Воронкова Васса

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1871

Сын: Воронков Федос

Мать ребёнка: Воронкова Васса

Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Агапия

Мать ребёнка: Воронкова Васса

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close