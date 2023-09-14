Воронкова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Воронков Демьян Матвеевич

Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Воронков Федос Матвеевич

Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович

Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Агапия Матвеевна

Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович

Смерть
Неизвестно
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