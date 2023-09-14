Воронкова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Воронков Демьян Матвеевич
Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Агапия Матвеевна
Отец ребёнка: Воронков Матвей Трифонович
Смерть
Неизвестно