Рахманова (Воронкова) Анна
Место рожденияКазахстан с.Колпаковка
Дата рождения18.10.1911
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
19.01.1936
Сын: Грабовский (рахманов) Павел Денисович
Отец ребёнка: Грабовский ??
Китай
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Закутайлова Галина Денисовна
Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич
Китай
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Липатникова Валентина Денисовна
Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич
Китай
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Рахманов Виктор Денисович
Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич
Китай
Рождение ребёнка
31.05.1952
Дочь: Еремкина Раиса Денисовна
Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич
Китай
Рождение ребёнка
17.04.1955
Дочь: Липкан Татьяна Денисовна
Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабовский ??
Смерть
1970
Казахстан Кок-су
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Кок-су