Рахманова (Воронкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахманова (Воронкова) Анна

Рахманова (Воронкова) Анна

avatar

Место рождения

Казахстан с.Колпаковка

Дата рождения

18.10.1911

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911

Отец: Воронков Михаил Демьянович

Мать: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
19.01.1936

Сын: Грабовский (рахманов) Павел Денисович

Отец ребёнка: Грабовский ??

Китай
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Закутайлова Галина Денисовна

Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич

Китай
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Липатникова Валентина Денисовна

Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич

Китай
Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Рахманов Виктор Денисович

Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич

Китай
Рождение ребёнка
31.05.1952

Дочь: Еремкина Раиса Денисовна

Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич

Китай
Рождение ребёнка
17.04.1955

Дочь: Липкан Татьяна Денисовна

Отец ребёнка: Рахманов Денис Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманов Денис Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский ??

Смерть
1970
Казахстан Кок-су
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Кок-су
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close