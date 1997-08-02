Грабовский (Рахманов) Павел Денисович
Место рожденияКитай
Дата рождения19.01.1936
Дата смерти02.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936
Отец: Грабовский ??
Мать: Рахманова Анна
Китай
Рождение ребёнка
15.06.1959
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна
Барнаул
Рождение ребёнка
28.11.1964
Дочь: Непрозванная Светлана Павловна
Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна
Барнаул
Рождение ребёнка
05.07.1970
Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1997
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Аймен