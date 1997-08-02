Грабовский (Рахманов) Павел Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабовский (Рахманов) Павел Денисович

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Место рождения

Китай

Дата рождения

19.01.1936

Дата смерти

02.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936

Отец: Грабовский ??

Мать: Рахманова Анна

Китай
Рождение ребёнка
15.06.1959

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна

Барнаул
Рождение ребёнка
28.11.1964

Дочь: Непрозванная Светлана Павловна

Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна

Барнаул
Рождение ребёнка
05.07.1970

Сын: Рахманов Олег Павлович

Мать ребёнка: Рахманова Тамара Степеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманова Тамара Степеновна

Смерть
02.08.1997
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Аймен
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