Непрозванная (Непрозванная) Светлана Павловна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения28.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1964
Барнаул
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Непрозванный Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Непрозванный Евгений Леонидович
г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
28.02.1991
Сын: Непрозванный Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Непрозванный Евгений Леонидович
г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, Воронежская область, Россия
Место жительства
Неизвестно