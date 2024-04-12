Непрозванный Евгений Леонидович
Место рождения
Дата рождения18.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1964
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Непрозванный Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: Непрозванная Светлана Павловна
г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
28.02.1991
Сын: Непрозванный Артем Евгеньевич
Мать ребёнка: Непрозванная Светлана Павловна
г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, Воронежская область, Россия