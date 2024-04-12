Непрозванный Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрозванный Евгений Леонидович

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Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

18.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1964

Отец: Непрозванный Леонид Алексеевич

Мать: Непрозванная Людмила Ивановна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Непрозванный Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Непрозванная Светлана Павловна

г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
28.02.1991

Сын: Непрозванный Артем Евгеньевич

Мать ребёнка: Непрозванная Светлана Павловна

г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непрозванная Светлана Павловна

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, Воронежская область, Россия
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