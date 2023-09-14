Непрозванный Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1959
Сын: Непрозванный Александр Леонидович
Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1964
Сын: Непрозванный Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1970
Сын: Непрозванный Юрий Леонидович
Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно