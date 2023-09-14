Непрозванный Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрозванный Леонид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1959

Сын: Непрозванный Александр Леонидович

Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1964

Сын: Непрозванный Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Непрозванный Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Непрозванная Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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