Непрозванный Артем Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрозванный Артем Евгеньевич

Место рождения

г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан

Дата рождения

28.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1991

Отец: Непрозванный Евгений Леонидович

Мать: Непрозванная Светлана Павловна

г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Артемовна

Мать ребёнка: Непрозванная Екатерина

с.Новая Усмань Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яна Артёмовна

Мать ребёнка: Непрозванная Екатерина

с.Новая Усмань Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непрозванная Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, Воронежская область, Россия
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