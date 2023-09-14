Непрозванный Артем Евгеньевич
Место рожденияг. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Дата рождения28.02.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1991
г. Балхаш Джезказганская обл. Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Артемовна
Мать ребёнка: Непрозванная Екатерина
с.Новая Усмань Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яна Артёмовна
Мать ребёнка: Непрозванная Екатерина
с.Новая Усмань Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непрозванная Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, Воронежская область, Россия