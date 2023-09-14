Непрозванная Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Артемовна
Отец ребёнка: Непрозванный Артем Евгеньевич
с.Новая Усмань Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яна Артёмовна
Отец ребёнка: Непрозванный Артем Евгеньевич
с.Новая Усмань Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно