Непрозванная Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрозванная Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Артемовна

Отец ребёнка: Непрозванный Артем Евгеньевич

с.Новая Усмань Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яна Артёмовна

Отец ребёнка: Непрозванный Артем Евгеньевич

с.Новая Усмань Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непрозванный Артем Евгеньевич

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