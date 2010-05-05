Рахманова (Голубенко) Тамара Степеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманова (Голубенко) Тамара Степеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1936

Дата смерти

05.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1936

Отец: Голубенко Степан

Мать: Голубенкова Ефросинья

Рождение ребёнка
15.06.1959

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович

Барнаул
Рождение ребёнка
28.11.1964

Дочь: Непрозванная Светлана Павловна

Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович

Барнаул
Рождение ребёнка
05.07.1970

Сын: Рахманов Олег Павлович

Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский (рахманов) Павел Денисович

Смерть
05.05.2010
Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Новая Усмань Воронежская обл.
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