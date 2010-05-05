Рахманова (Голубенко) Тамара Степеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1936
Дата смерти05.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1936
Отец: Голубенко Степан
Мать: Голубенкова Ефросинья
Рождение ребёнка
15.06.1959
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович
Барнаул
Рождение ребёнка
28.11.1964
Дочь: Непрозванная Светлана Павловна
Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович
Барнаул
Рождение ребёнка
05.07.1970
Отец ребёнка: Грабовский (рахманов) Павел Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2010
Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Новая Усмань Воронежская обл.