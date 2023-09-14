Голубенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

26.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1936

Дочь: Рахманова Тамара Степеновна

Мать ребёнка: Голубенкова Ефросинья

Рождение ребёнка
02.11.1944

Дочь: Шахнович Валентина

Мать ребёнка: Голубенкова Ефросинья

Саразык
Смерть
26.02.1991
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кок-су
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