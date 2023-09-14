Голубенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти26.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1936
Дочь: Рахманова Тамара Степеновна
Мать ребёнка: Голубенкова Ефросинья
Рождение ребёнка
02.11.1944
Дочь: Шахнович Валентина
Мать ребёнка: Голубенкова Ефросинья
Саразык
Смерть
26.02.1991
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кок-су