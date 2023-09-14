Голубенкова (Левченко) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубенкова (Левченко) Ефросинья

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск
Рождение ребёнка
27.10.1936

Дочь: Рахманова Тамара Степеновна

Отец ребёнка: Голубенко Степан

Рождение ребёнка
02.11.1944

Дочь: Шахнович Валентина

Отец ребёнка: Голубенко Степан

Саразык
Смерть
?.02.1987
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кок-су
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