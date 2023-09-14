Голубенкова (Левченко) Ефросинья
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения1910
Дата смерти?.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1936
Дочь: Рахманова Тамара Степеновна
Отец ребёнка: Голубенко Степан
Рождение ребёнка
02.11.1944
Дочь: Шахнович Валентина
Отец ребёнка: Голубенко Степан
Саразык
Смерть
?.02.1987
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кок-су